Festival Universitário da Canção começa hoje (7)

O 1º Festival Universitário da Canção – mais um evento que comemora os 50 anos da UFRN – será realizado neste fim de semana (7 e 8). A partir das 18h de hoje (7), o Anfiteatro (Praça cívica) do Campus irá apresentar as composições concorrentes. No sábado, o evento começa às 19h, quando serão conhecidos os ganhadores.O encerramento dos dias contará com as presenças da banda Alcatéia Maldita, no primeiro dia, e do músico Galvão Filho, durante a final, a partir das 21h.O evento é promovido pelas parcerias da Secretaria de Assuntos Estudantis (SAE), FMU 88,9 (Rádio FM Universitária) e Diretório Central dos Estudantes (DCE), todos órgãos da UFRN; e patrocinado pelo Banco do Brasil.Segundo o coordenador geral desse evento, o pró-reitor Ranke Santos, o Festival tem dois principais objetivos: “Resgatar os antigos festivais, que aconteceram em décadas passadas e incentivar os novos talentos”. A proposta é de que o festival seja anual.O evento também prestará homenagem aos ganhadores dos antigos festivais. Neste ano as personalidades lembradas serão Pedro Mendes e Carlos Moreno. No dia seguinte, serão contemplados, com homenagem semelhante, dois artistas potiguares que têm se destacado no cenário musical. Glorinha Oliveira e Khrystal receberão essa homenagem no sábado.Das 74 músicas inscritas durante o último mês, restaram 20. Estas irão ser apresentadas hoje (7) à noite, quando serão classificadas dez finalistas para gravar um CD. No sábado, as dez canções voltam a ser apresentadas e os três primeiros lugares receberão R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil pela ordem de classificação.Denis de Souza cursa Marketing na UnP e abrirá o festival concorrendo com o pop-rock

Sempre me Fascina

, junto com a banda Ctrl+S. Ele elogia a organização do evento e diz não pensar no prêmio. “Eu vou tocar muito mais por causa da aparelhagem; do som que é muito bom. Quero mostrar o meu trabalho”, explica animado.“Eu amo música e não toco para ganhar dinheiro. Como músico de fim de semana, quero que tenha mais festivais pra incentivar a cultura local”, conclui Denis.O sorteio das apresentações das músicas que concorrerão ao Festival resultou na seguinte ordem:1ª) Música:

Sempre me fascina

Autor: Denis Rodrigues de SouzaInstituição: UnPCurso: Marketing2ª) Música:

Cerro Corá

Autor(a): Layane SilvaInstituição: UFRNCurso: Ciências Biológicas3ª) Música:

Andar

Autor: João Paulo de HolandaInstituição: UFRNCurso: Medicina4ª) Música:

Liberdade ainda que tardia

Autor: Jorge NormandoInstituição: UFRNCurso: Pós-Graduação em Estudos da Linguagem5ª) Música:

Sabedoria

Autor: Gustavo Sousa PimentelInstituição: UnPCurso: Educação Física6ª) Música:

Perdido na estação

Autor: Thales DantasInstituição: UFRNCurso: Geografia7ª) Música:

Bossa na Noite de Natal

Autor: Crisanto de FreitasInstituição: UFRNCurso: Música8ª) Música:

Trova Inovadora

Autor(a): Elizabeth Rose GomesInstituição: Universidade Castelo Branco/UCBCurso: Administração9ª) Música:

Perto de mim

Autor: Décio GomesInstituição: UFRNCurso: Filosofia10ª) Música:

Preste mais atenção

Autor: Rafael TrigueiroInstituição: UFRNCurso: Quimica do Petróleo11ª) Música:

Menos um (caranguejo)

Autor: Klécio AdrianoInstituição: UFRNCurso: Artes Cênicas12ª) Música:

Tanto Amor

Autor: Jorge Cláudio da SilvaInstituição: UFRNCurso: Educação Artistica13ª) Música:

Berço da cultura Potiguar

Autor: Hailton Alves FerreiraInstituição: UFRNCurso: Geografia14ª) Música:

Festa no Céu

Autor: Paulo MartinsInstituição: UFRNCurso: Biblioteconomia15ª) Música:

Voando pra você

Autor: Carlos Magno Bezerra JúniorInstituição: UnPCurso: Educação Física16ª) Música:

Cotovelada

Autor: Rani MoraesInstituição: UFRNCurso: Arquitetura17ª) Música:

Ódio e Rancor

Autor: Juanerik RibeiroInstituição: UFRNCurso: Educação Física18ª) Música:

Fantasia Morta

Autor: Manoel BezerraInstituição: UFRNCurso: Letras19ª) Música:

Despedida

Autor: Geraldo FilhoInstituição: UFRNCurso: Medicina20ª) Música:

Manhã

Autor: Zoroaster CavalcantiInstituição: UFRNCurso: Geografia