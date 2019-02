Luana Ferreira

Wilma de Faria:

Eu acho que no calor do debate, as pessoas falam em relação as diferenças. Fátima era uma candidata mais progressista, com idéias, doutrinas diferentes. Não vamos fazer essas comparações, porque Micarla tem feito um bom trabalho, na base aliada a nível federal e estadual. Mas Fátima era a minha candidata em Natal.