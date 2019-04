Auto de Natal apresenta Gilberto Gil Festa começa às 19h com o encerramento do Festival de Dança de Natal.

A programação do Auto do Natal prossegue com o encerramento do Festival de Dança de Natal e o show de Gilberto Gil nesta sexta-feira (19), no Machadão.



A primeira companhia de balé a subir no palco, às 19h, será a Gira Dança com o espetáculo Corpo Estranho, um tipo de desabafo das experiências vividas pelos seus bailarinos portadores de deficiência física. Depois, a Domínio Cia de Dança se apresenta com o balé contemporâneo "Fuxico", baseado na trilha sonora de Carlos Zens.



Depois, quem sobe ao palco é Gilberto Gil, apresentando seu novo álbum Banda Larga Cordel, a partir das 20h.



Cerca de 30 mil pessoas prestigiaram o primeiro dia do Auto para assistir ao espetáculo de dança e ao show das bandas Paralamas do Sucesso e Titãs.



No sábado, Raimundo Fagner apresenta aos potiguares seus sucessos, enquanto no domingo, quem encerra a noite é a cantora Elba Ramalho.