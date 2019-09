Crise na saúde: pacientes pós-cirurgiados se recuperam no chão do hospital Walfredo Gurgel O centro cirúrgico está abarrotado, o que impede novos procedimentos e afeta a recuperação dos pacientes.

“Seja quem for, alguém precisa tomar uma providência sobre o descaso com esses pacientes. Os pacientes estão se recuperando das cirurgias no corredor do centro cirúrgico e até no chão”. A frase é do chefe do serviço de neurocirurgia do hospital Walfredo Gurgel, Luciano Araújo.



Diante das inúmeras discussões e reuniões sobre a crise na saúde do Rio Grande do Norte, o médico pede uma solução concreta. Segundo o neurocirurgião, há mais de 300 pacientes dentro do Walfredo e o mais preocupante é que a recuperação das cirurgias está sendo em qualquer lugar. O centro cirúrgico está abarrotado de pós-cirurgiados, o que impede novos procedimentos e afeta a recuperação dos pacientes.



A aplicação de remédios de forma errônea e o risco de algum tipo de infecção são algumas das conseqüências que os pacientes expostos no corredor podem sofrer. “É uma total falta de cuidado. Nós vivemos no stress”, diz Luciano sobre as condições de trabalho do Walfredo.



Segundo ele, não há problemas salariais na sua categoria nem vínculo político; existe apenas a necessidade de alguma intervenção. Para o médico, a explicação dessa enorme quantidade de pacientes no hospital e nas filas esperando por uma cirurgia é a falta de um hospital no município de Natal.



Luciano afirma que procurou a direção da unidade de saúde, mas foi informado que o secretário estadual de Saúde Pública, George Antunes, não estava sendo encontrado. Ele disse que tentou o contato com o titular da Sesap, mas não conseguiu.