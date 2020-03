Campeonato Carioca: Botafogo e Flamengo se contentam com o 1 a 1 Os dois clubes, já classificados à semifinal, se contentaram com o placar em 1 a 1; Fluminense venceu e se classificou; Vasco também venceu e aguarda o TJD-RJ

Botafogo e Flamengo ficaram no empate - 1 a 1 em pleno Maracanã - pela sétima rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.



Batista abriu o marcador para o Botafogo, no primeiro tempo. o Flamengo só obteve o empate nos "descontos" do segundo tempo, com Josiel. Com isto, fora os numeros,. nada mudou na classificação do Grupo B: o Flamengo é o líder com 17 pontos e o Botafogo é o segundo colcoado com 16 pontos, ambos classificados à fase semifinal por conta.



Já no Grupo A, o Fluminense se classificou para a semifinal da Taça Guanabara ao vencer o Tigres do Brasil, 4 a zero (dois gols de Everton Santos, um de Maicon e um de Thiago Neves) - com isto oclube obteve 11 pontos e a liderança do grupo; o outro semifinalista do gruopo é o Resende, que venceu o Americano e chegou aos 10 pontos.



Aguardando o Tapetão



Ainda no Grupo A, o Vasco venceu o Madureira, mas só alcançou o sexto lugar, com 8 pontos. Só que o time crzmaltino aguarda o resultado do recurso contra a perda de seis pontos no certame em virtude do clube ter entrado em campo com um atleta irregular no jogo contra o Americano.



O caso está no TJD-RJ. Se o Tribunal mantievr a decisão anterior, o Vasco fica em oitavo e está eliminado; se o Vasco ganhar a causa, passa a ter 14 pontos, .termina líder do Grupo A e elimina o Resende (que, assim, acaba em, terceiro).



Outros jogos



Grupo A

Madureira 0 x 3 Vasco

Resende 3 x 1 Americano

Cabofriense 2 x 2 Duque de Caxias



Grupo B

Macaé 4 x 0 Friburguense

Volta Redonda 2 x 1 Mesquita

Boavista 0 x 2 Bangu