Curtas cariocas são exibidos no TCP Mostra dividirá vídeos entre esta terça (20) e quarta-feira (21), sempre a partir das 20h.

Natal recebe a 3ª Mostra de Curtas Cariocas no Teatro de Cultura Popular (TCP), anexo à Fundação José Augusto. Os 18 vídeos de produção recente serão exibidos nestas terça (20) e quarta-feira (21) a partir das 20h.



A entrada é gratuita.



“O som e o resto”, de André Lavaquial será exibido no primeiro dia e é representante brasileiro em Cannes/2008 e Clermont Ferrand (mais importante festival de curtas do mundo).



“O brilho dos meus olhos”, de Allan Ribeiro foi premiado na Argentina; “O engano”, de Cavi Borges recebeu o prêmio de melhor ficção no Curta-se/2008 e a comédia “Muito além do chuveiro”, sobre karaoquês cariocas, exibido no Rio e Vitória é vencedor de alguns prêmios de júri popular pelo país.



“10 elefantes”, de Eva Randolph será exibido na quarta-feira e foi premiado em Locarno/Suíça/2008. O TCP fica na rua Jundiaí, 641 - Tirol.



Programação: Terça-feira (20):



Minha tia, meu primo - Douglas Soares

Pretinho Babylon - Cavi Borges e Emilio Domingues

Sodoma e Gomorra - Dario Gularte

O brilho dos meus olhos - Allan Ribeiro

7 Kapitais - Direção coletiva

O som e o resto - André Lavaquial

Amolador - Abelardo de Carvalho

Eu, fumaça - Robson Lopes

Viagem a São José das três ilhas - Saulo Moretzohn,Valério Fonseca e Fabio Alexandre



Quarta-feira (21):



O Engano - Cavi Borges

O bloco está na rua - Emilio Domingos

Muito além do chuveiro - Poliana Paiva

Maria Ninguém - Valério Fonseca

Favela 20x30 - Julio Pecly

10 elefantes - Eva Randolph

Maridos, amantes e pisantes - Ângelo Defanti

Trago a pessoa amada em 3 dias - Felipe Cataldo

Rita, Ritinha, Ritona - Anderson Alves



3ª Mostra de Curtas Cariocas

Teatro de Cultura Popular, rua Jundiaí, 641 – Tirol

Dias 20 e 21 de janeiro

A partir das 20h