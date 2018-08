ABC não consegue efeito suspensivo para Ben-Hur e Jean Carioca preocupa Zagueiro é desfalque certo para o confronto diante do Barueri enquanto o meia vem sendo poupado.

O ABC entrou com pedido de efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com relação à suspensão imposta ao zagueiro Ben-Hur, mas o documento foi negado.



Ben-Hur foi julgado e suspenso por três jogos e a última partida a ser cumprida é contra o Barueri e os dirigentes do ABC tentavam a liberação do jogador para este jogo. Agora, ele só deve voltar ao alvinegro contra o Santo André, na terça-feira (11).



Além dessa derrota no tribunal, o ABC pode não contar com Jean Carioca no sábado (8). O jogador ainda é dúvida e no treinamento desta quarta-feira (5) só correu ao redor do campo.