ABC enfrenta a seleção de Cidade da Esperança nesta tarde Alvinegro faz seu primeiro jogo-treino no Frasqueirão às 16h e ingresso custa R$ 5.

Dentro de poucos instantes, o ABC faz sua primeira apresentação aos torcedores com o novo elenco, em grande parte renovado desde o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Heriberto da Cunha realizou quatro treinos técnico/táticos entra a segunda-feira (12) e a terça-feira (13).



O amistoso será realizado contra o selecionado de Cidade da Esperança e de acordo com o técnico, servirá de avaliação para o segundo jogo-treino contra o Alecrim, no sábado (17). “Minha intenção é testar todos os jogadores para saber como eles estão em campo”, disse Heriberto da Cunha.



O treinador ainda disse que apesar de trabalhar a pouco tempo com o novo plantel, vai cobrar muito posicionamento do grupo no jogo desta tarde. De acordo com a escalação do último treino, o ABC deve entrar em campo como Aloísio, Elton, Cauê, Fabiano, Gleidson, Fabiano Silva e Tales. Marcos Paraná, Tiago Gaúcho, Moré e Washington.