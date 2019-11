América dá goleada, ABC perde e Santa Cruz continua líder

Elpídio Júnior América marcou cinco gols contra o Alecrim.

Em Santa Cruz, o time do técnico Maurício Marques venceu o clássico duríssimo contra o Potiguar de Mossoró, até então invicto na competição, de 1 a 0, gol marcado por Geriel no segundo tempo. Com o placar a equipe do Inharé soma 12 pontos em quatro jogos, permanecendo com 100% de aproveitamento na primeira colocação. O tricolor é a única equipe na competição a vencer os quatro compromissos até agora. Na quarta-feira, o Santa Cruz encara o Alecrim, no estádio Machadão.Em Mossoró, em partida emocionante, no clássico dos opostos, o Baraúnas foi outra equipe a mandar embora a crise depois de grande vitória de 2 a 1 sobre o ABC. O Baraúnas abriu o placar com Maurício Pantera, no segundo tempo, depois de alterações audaciosas do técnico Heriberto da Cunha, o alvinegro chegou ao empate, gol de João Paulo, mas o Baru voltou à frente do placar por intermédio de Josicley. Com o resultado o ABC caiu para quinta colocação. Na rodada da quarta-feira, o ABC recebe o Potiguar de Mossoró, no estádio Frasqueirão.Em ASSU, a equipe da casa venceu o Real Sociedade Independente de 1 a 0, assumindo a segundo colocação na tabela de classificação. O time do técnico Hugo Sales foi superior durante toda a partida, mas desperdiçou muita chaces de marcar, só conseguindo seu intento no segundo tempo. O Camaleão do Vale enfrenta o América, em casa, na próxima quarta-feira. Já o Real, precisando desesperadamente de recuperação, vai receber o Macau.Em Caicó, depois de estar perdendo de 2 a 0 para o Macau, o Coríntians conseguiu a recuperação e, dos males o menor, terminou empatando de 2 a 2. O Macau sai para jogar na próxima rodada contra o Real, enquanto o Coríntians vai ao estádio Coronel José Bezerra, em Currais Novos para enfrentar o Potyguar. O Baraúnas folga na quinta rodada.1º - Santa Cruz - 12 pontos ganhos - 4 vitórias2º -ASSU - 9 pontos ganhos - 3 vitórias - 1 derrota3º -América - 7 pontos ganhos - 2 vitórias - um empate - 1 derrota4º -Potiguar de Mossoró - 6 pontos - 2 vitórias - 1 derrota5º -ABC - 6 pontos ganhos - 2 vitórias - 2 derrotas6º -Baraúnas - 6 pontos - 1 vitória - 3 empates7º -Coríntians - 1 vitória - 2 derrotas - 1 empate8º -Potyguar de Currais Novos -2 pontos - 2 empates - 1 derrota9º -Macau - 2 derrotas - 1 ponto - 1 empate - 2 gols negativos de saldo10º -Real - 2 derrotas - 1 ponto -1 empate - 3 gols negativos de saldo11º -Alecrim - 2 derrotas - 1 ponto -1 empate - 7 gols negativos de saldo