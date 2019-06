Senador Tião Viana continua candidato à Presidência do Senado Sobre a possibilidade de José Sarney ser o candidato ao cargo pelo PMDB no lugar de Garibaldi, o petista Tião Viana continua no páreo.

O senador Tião Viana (PT- AC) comentou em entrevista à Rádio Senado nesta quarta-feira (7) sobre a possível entrada de José Sarney (PMDB-AP) na disputa à Presidência do Senado. Questionado pelo repórter sobre manter a candidatura, caso Garibaldi Alves fosse substituido pelo senador do Amapá, Tião Viana respondeu que não mudará sua posição.



“Pode fazer essa pergunta a outro senador. A mim, não, porque eu disse que sou candidato e não disse nada além disso. Então, o que disse sobre o senador Garibaldi Alves (também candidato), ou sobre qualquer um dos 80 senadores, vale para o senador Sarney ou qualquer outro. Tenho respeito e consideração histórica e pessoal, mas vou lutar para que minha candidatura seja única. Acredito nesse entendimento”.



Ainda sobre o senador potiguar, Tião Viana disse ter respeito ao parlamentar e deve tratá-lo como qualquer outro que queria disputar com ele o cargo e que tenha uma pauta. “A mim compete buscar votos e estou fazendo isso com toda a humildade e vigor e acredito que possa ainda construir um caminho para que minha candidatura seja única”, ressaltou o petista.



O senador Tião Viana tem se mostrado bastante satisfeito com a receptividade a sua candidatura à Presidência do Senado. O petista definiu como “extraordinária” a repercussão da carta que enviou aos 80 senadores, falando da sua plataforma. "Estou muito satisfeito com o andar da campanha", acrescentou ele.



*Com informações da Agência Senado.