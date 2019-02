Governo anuncia isenção de IPI sobre carros 1.0 Alíquota para motores 1.1 a 2.0 cai de 13% para 6,5%. Medida tem como objetivo incentivar as vendas.

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (11) a redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de automóveis. A medida faz parte de um pacote de medidas do governo para estimular a economia nacional (veja outras medidas adotadas). Segundo o governo, a partir desta sexta-feira (12) os carros já podem ser vendidos com desconto no IPI.



Para carros populares, de até mil cilindradas, o IPI cairá de 7% para zero. Para automóveis entre mil e duas mil cilindradas movidos à gasolina, será reduzida de 13% para 6,5%.



Para carros flex (bicombustível) e movidos à álcool, a alíquota cai de 11% para 5,5%. Entretanto, não será alterada para veículos que tenham mais de duas mil cilindradas. A redução do IPI vale entre 12 de dezembro e 31 de março.



Segundo o ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, há um compromisso, por parte das montadoras, em repassar a redução da alíquota do IPI para os preços cobrados dos compradores.



As montadoras ainda não se pronunciaram oficialmente a respeito das medidas anunciadas pelo governo. A indústria automobilística registrou queda nas vendas e na produção de veículos nos últimos dois meses.



Montadoras vão definir nova tabela de preços

Para o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Sérgio Reze, "o governo agiu rápido na concessão das facilidades para o setor automotivo, mas é preciso ainda avaliar a repercussão da mudança da alíquota do imposto sobre a opinião do consumidor".



Reze destaca que a redução do imposto vai incidir sobre os custos de produção dos automóveis, e não sobre o preço final ao consumidor. "As montadoras vão fazer um cálculo dos custos de produção para saber quanto esta redução de imposto repercute no preço final", explica Reze. "Em seguida, estes valores serão repassados à rede de concessionárias que vai aplicar os novos preços ao consumidor.



Se a redução de imposto fosse repassada totalmente no valor final dos veículos, o preço de um Fiat Mille, por exemplo, mudaria de R$ 23.470 para R$ 21.827, com uma redução de R$ 1.642,90. O Gol City teria redução de R$ 1.911 ficando a R$ 25.398. E o Ford Ka 1.0 iria custar R$ 24.607, com redução de R$ 1.852. (Atenção: estes valores são apenas uma simulação. Os novos valores reais serão anunciados pelas montadoras nos próximos dias).



Questão do crédito ainda preocupa

A Fenabrave divulgou nota nesta quinta-feira (11) prevendo uma queda de 19% nas vendas de automóveis e comerciais leves em 2009, e uma redução da projeção de crescimento de 20% para 13% ao final de 2008. Reze afirma que além das medidas do governo, é preciso ainda ter atenção às questões da taxa de juros e da aprovação de crédito ao consumidor para se ter melhor idéia de como o mercado de automóveis vai reagir.



* Com informações do portal Globo.com