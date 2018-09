Wilma não participa da reunião com a bancada federal

Vlademir Alexandre Wilma de Faria: olho ressecado impediu viagem a Brasília.

Apesar da ausência da governadora, que está de repouso devido a problema em um dos olhos, a postura do Governo do Estado continua sendo a mesma definida na reunião da bancada governista que ocorreu na semana passada, e a prioridade serão as obras do Terminal Pesqueiro, construção da Estrada Parque da Pipa, a Via Metropolitana, e outros sete projetos elencados pelo Governo.Wilma de Faria já ligou para todos os parlamentares federais do Rio Grande do Norte e, segundo a assessoria de imprensa do Governo, os pedidos da bancada deverão ser atendidos.