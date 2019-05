Governo Federal aprova liberação de R$ 90 milhões para projeto de irrigação em Apodi

Vlademir Alexandre Elias Fernandes calcula em 18 mil o número de empregos gerados ao final da obra.

Segundo o diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Elias Fernandes, a intenção é licitar a obra ainda em março.A irrigação da barragem será feita em duas etapas. A primeira beneficiará 3 mil hectares, e a segunda, 6 mil hectares, totalizando 9 mil ha. De acordo com Elias Fernandes, a região do Apodi nunca recebeu um investimento desse porte, que deve aumentar a produção de fruticultura e gerar milhares de empregos.Levando em consideração que cada hectare irrigado gera dois empregos, o diretor-geral do Dnocs calcula a criação de 18 mil empregos.Elias Fernandes também informou que devem começar na próxima segunda-feira (5) as obras de reconstrução da passagem molhada no município de Nova Cruz, destruída pelas cheias do rio Curimataú no rigoroso inverno do início de 2008.Segundo o diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Elias Fernandes, a ordem de serviço foi assinada na semana passada. O prazo para conclusão é de 90 dias e o custo, de R$ 600 mil.