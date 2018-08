Servidores do Ibama promovem paralisação nesta quinta-feira Objetivo é pressionar o Ministério do Planejamento quanto ao descumprimento do acordo firmado com para reestruturação da carreira de especialista em meio ambiente.

Os servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no Rio Grande do Norte e em todo o país, vão paralisar suas atividades nesta quinta-feira (6). O objetivo é pressionar o governo quanto ao descumprimento do Ministério do Planejamento em função do acordo firmado com os servidores para reestruturação da carreira de especialista em meio ambiente.



A categoria decidiu pela paralisação nacional de advertência, em assembléia geral realizada nesta quarta-feira (5). Em função disso, está marcado um café da manhã que ocorrerá na sede do Instituto, a partir das 8h30 desta manhã.



Durante o evento será realizada uma nova discussão pelos servidores sobre a reestruturação da carreira de especialista, além de outras questões.



Para o Presidente da Associação dos Funcionários (Asibama/RN), Raulino Sales, “não há indicativo de greve, porém, se o acordo firmado entre o Ministério do Planejamento e o Ibama não for cumprido, os servidores decidirão em assembléia, quais as ações a serem adotadas. Tudo dependerá da posição tomada pelo governo federal”, explica.