Detalhes separam atacante Fred do Fluminense Negociações avançaram neste sábado e discussão de cláusulas será o último passo para o acerto.

De acordo com a assessoria de imprensa do Fluminense, as negociações para contratação do atacante Fred, do Olympique Lyon, evoluíram nas últimas horas. No entanto, o acerto final ainda não foi sacramentado devido a pequenos ajustes nas cláusulas contratuais.



Segundo o coordenador de futebol tricolor, Alexandre Faria, que está há quase uma semana em Lyon/FRA, a rescisão de contrato com o clube francês está pronta para ser assinada e as bases salariais já foram definidas com o próprio atleta. Porém, as três partes interessadas (Fluminense, Fred e Unimed) ainda discutem juridicamente as cláusulas contratuais.



"O Fred só assinará a rescisão com o Lyon e, posteriormente, o contrato com o Fluminense, quando as cláusulas contratuais forem definidas. Esperamos que tudo o que for exigido pelo atleta seja compatível com o que realmente estamos esperando para que possamos finalizar essa negociação o mais rápido possível. O que eu tinha para negociar aqui em Lyon já negociei", disse Alexandre Faria, que retorna ao Brasil neste domingo (15).