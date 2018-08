Matrículas das escolas do Município começam dia 17

Gabriela Duarte

Para a educação infantil, o prazo para renovação das matrículas começa no dia 17 e termina no dia 19 do mês de novembro. Já as inscrições dos novos alunos serão feitas entre os dias 8 a 13 de janeiro de 2009.E para os estudantes do ensino fundamental, os prazos de renovação serão de 15 a 23 de dezembro deste ano e para os alunos novos será do dia 19 a 23 de janeiro do ano que vem.A Secretaria Municipal de Educação recomenda que a famílias dos estudantes procurem fazer logo as renovações de matrícula de seus parentes e que evitem deixar para a última hora para não ter transtornos.