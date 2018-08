MP apura possíveis crimes de tortura contra presos em Macaíba

O Ministério Público investiga possíveis crimes de tortura que teriam sido cometidos por policiais militares em Macaíba, município da Grande Natal. A promotora Rachel Medeiros Germano, agendou audiências com dois presos e com quatro PMs que os teriam agredido.Segundo duas portarias – de números 01/2008 e 02/2008 – publicadas na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial dom Estado (DOE), a promotora instaurou Procedimentos de Investigação Criminal com o objetivo de apurar “as condutas ilícitas, supostamente praticadas” por policiais miliatares.Os supostos crimes de tortura teriam sido cometidos contra os presos Wagner Alves e Valderis Alves de Andrade. O primeiro teria sido torturado pelos policiais militares Adilson Ramos Basílio e Edilson de Lemos. Já Valderis acusa os PMs João Batista dos Santos e João Maria Neto dos crimes.Rachel Medeiros Germano agendou ouvir as partes nos dias 17 e 24 deste mês, na sede da promotoria.

Tortura

Tratado como crime hediondo em termos de execução penal, o crime de tortura é descrito pelo artigo 1o da lei 9.455 como:

I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II – submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

São considerados agravantes: se a tortura provocar lesões corporais graves ou gravíssimas (a pena aumenta para quatro a dez anos) ou morte (pena: oito a 16 anos); se o crime for cometido por agente público; se o crime for cometido contra criança, gestante, deficiente ou adolescente; se o crime for cometido mediante seqüestro (nestas três últimas hipóteses, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3).O crime de tortura é inafiançável.