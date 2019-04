Pós-gravidez: cuidados para voltar à antiga forma

Fotos: Vlademir Alexandre Mércia de Andrade Cunha, com quatro meses de gravidez.

"Quanto antes for iniciado o tratamento o resultado será melhor.", explica Ana Karina.

É isso que está ocorrendo com a administradora de empresa Mércia de Andrade Cunha, 35 anos, quatro meses de gravidez. Ao saber que estava grávida, ela tratou logo de se informar com a ginecologista sobre os cuidados que deveria tomar para ter uma gravidez tranqüila.A primeira atitude foi parar com alguns hábitos, como ingerir bebida alcoólica, refrigerante, café e de usar produtos químicos no cabelo, como tinturas. Em seguida, veio a preocupação com a alimentação. "Tentei adotar uma alimentação saudável e balanceada que me proporcionasse bem-estar. Tudo sob a orientação médica, afinal, geralmente é necessária a ingestão de algum suplemento vitamínico para suprir as alterações que ocorrem no organismo", explica Mércia.Outro cuidado que a administradora vem tendo desde as primeiras semanas de gestação é com a pele e os quilinhos a mais. Ela costuma usar produtos próprios para gestante, como protetor solar, óleos e cremes hidratantes que previnem as desagradáveis estrias, que normalmente aparecem na barriga e nos seios."Acho que a possibilidade de ficar com estria é o que mais assusta as mulheres grávidas", ressalta, dizendo estar torcendo para que o tratamento dê certo, apesar de saber que os resultados dependem de cada pessoa.A própria ginecologista faz as indicações e o acompanhamento dos produtos estéticos utilizados. Na alimentação é recomendável alimentar-se com frutas e verduras. "Evito comer doce, mas de vez em quando não resisto a uma guloseima".Os cuidados maiores devem ser tomados, principalmente, nos três primeiros meses de gravidez, mas o ideal é que dure por toda a gestação, como com a exposição ao sol, também desaconselhável, exceto nos horários permitidos - antes das 10h e após às 16h.O rol de cuidados de Mércia inclui o retoque na tintura dos cabelos. "A médica me liberou para pintar o cabelo a partir do quarto mês, com tinta sem amônia, mas só farei isso próximo ao parto", destaca, lembrando que no próximo mês iniciará a hidroginástica, um dos exercícios físicos mais recomendáveis durante a gravidez, junto com o pilates.Mércia está tendo um ganho de peso dentro do esperado, ou seja, uma média de 1,5kg a cada mês. Além de facilitar para que a silhueta volte logo ao lugar, o exercício físico ajuda na respiração, na postura, no fortalecimento da coluna e dos músculos.A fisioterapeuta e instrutora de pilates Mariana Turbino indica a prática dessa atividade física para as grávidas a partir dos três meses de gestação. Os benefícios principais são o fortalecimento do assoalho pélvico (o perínio) - região que trabalha fazendo muita contração -, os músculos abdominais - principalmente o transverso, que forma um cinturão protegendo a coluna, já que a gestante costuma sentir muitas dores nesta região.O exercício também ativa a musculatura das costelas, a musculatura abdominal, contribuindo para uma melhor respiração, além de fortalecer os músculos superiores, uma vez que a futura mamãe irá carregar o bebê e as mamas aumentam de volume. "É preciso ter cuidado com os alongamentos porque não são todos que ela pode fazer. Durante a gravidez nota-se uma certa frouxidão ligamentar, devido às alterações hormonais", explica Mariana.Após o parto, quando o médico liberar, a mamãe deve continuar com o exercício físico para que os músculos abdominais, que sofrem uma separação durante a gestação, voltem ao normal. A fisioterapeuta recomenda a prática do exercício até o sétimo ou o oitavo mês de gestação, a não ser que a grávida tenha um bom preparo. "Aí, sim, ela pode fazer pilates até o final", destaca.Segundo conta, antes a grávida pensava "eu vou engordar, depois penso em perder peso". Agora isso mudou. Existem muitas técnicas que podem ser feitas para quebrar a gordura localizada e até alguns tratamentos que podem fazer durante a amamentação, “como a carbox terapia, que é uma infiltração de gás carbônico para gordura localizada, celulite, estria e flacidez”. "Quanto antes for iniciado o tratamento o resultado será melhor, porque o organismo produz colágeno para preencher internamente a região afetada", explica Ana Karina.