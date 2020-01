Agricultores potiguares pedirão maquinário a Lula Famílias do assentamento Canudos pretendem aproveitar visita do presidente para cobrar aquisição de equipamentos utilizados na produção agrícola.

O presidente Luís Inácio Lula da Silva deverá ouvir ao menos uma cobrança em sua visita ao projeto de criação de tilápias em Ceará-Mirim, prevista para a próxima sexta-feira. A presidente da Cooperativa de Produtores do Assentamento Canudos (Copec), Livânia Frizon, afirmou que uma das necessidades dos produtores da região é a compra de uma “patrulha mecanizada”.



Esse é o nome dado ao conjunto de máquinas utilizadas em serviços como os de preparação de áreas para plantio e colheita. Entre as mais necessárias, na região do Mato Grande, estão as “adubadeiras” e as “plantadeiras”. Em anos anteriores, devido à escassez desses equipamentos, foi necessário trazê-los até mesmo de outros Estados.



Atualmente, boa parte do maquinário usado na região está sucateado, ou nas mãos de produtores particulares, que somente os alugam para os agricultores familiares após concluir o cultivo de suas terras. Além desse pedido, os produtores do assentamento também pretendem garantir o futuro do projeto de criação de tilápias, que atualmente conta com 54 viveiros, mas cujo planejamento prevê a instalação de 502, até 2013.



“Certamente a vinda de Lula irá nos ajudar a alcançar essa meta”, acredita Livânia Frizon. Ao todo, 14 famílias trabalham hoje diretamente com a criação de tilápias, no assentamento Canudos, porém ainda participam do projeto 14 famílias do assentamento Aracati, em Touros; 12 do Modelo, em João Câmara; e 12 da comunidade Bebida Velha, em Pureza.



O número de famílias que trabalha com agricultura familiar na região, contudo, ultrapassa as 500. Dentre os produtos cultivados na região estão o girassol, o sorgo e a banana.