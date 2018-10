Sesap divulga nota de esclarecimento sobre Wlafredo Gurgel A falta dos profissionais seria um dos fatores que contribuem para a superlotação nos hospitais públicos e serviços de referência.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), divulgou uma nota de esclarecimento, nesta quinta-feira(20), em resposta às notícias veiculadas em pela imprensa, que foi impedida de entrar no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, nessa quarta-feira(19). Os servidores da saúde e os médicos que estão paralisados convocaram à impresa para apresentar as condições da unidade de saúde, que segundo eles, estariam sem medicamentos, equipamentos e com falta de leitos.



Leia a nota na íntegra:





NOTA DE ESCLARECIMENTO:



A Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP), em virtude das últimas notícias veiculadas pela imprensa sobre o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, esclarece que:



1. A superlotação nos corredores do Hospital Walfredo Gurgel nessa quarta-feira (19) foi ocasionada por dois fatores: a redução do número de profissionais devido ao movimento grevista e a danificação de dois elevadores, utilizados para a transferência de pacientes para outros pavimentos do hospital, onde estão instaladas enfermarias, centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva, por exemplo.



2. Os danos aos elevadores citados foram provocados por atos de vandalismo, conforme atestou a empresa que presta assistência técnica nos referidos equipamentos. Segundo nota técnica expedida pela empresa Elevadores Master, em pouco mais de 24 horas, os elevadores pararam de funcionar cinco vezes, o que é considerado um fato anormal.



A suspeita dos técnicos foi confirmada na manhã dessa quarta-feira (19) quando eles identificaram que a porta de um dos elevadores foi arrancada à força com um instrumento, provavelmente com um "pé de cabra". A direção do hospital está encaminhando denúncia para a Delegacia do Patrimônio Público e já deflagrou a abertura de um processo administrativo para apurar as responsabilidades por este ato de vandalismo.



3. Todos os hospitais da rede estadual já estão sendo reabastecidos com medicamentos e material hospitalar. Somente nesta quinta-feira (20), foram entregues mais de 150 itens para as unidades da capital, inclusive o Walfredo Gurgel.



4. Com relação à greve, a SESAP lembra que a decisão judicial proferida pelo juiz Geraldo Mota determina aos sindicatos manter 50% do efetivo nos respectivos postos de trabalho, assegurando o atendimento a 100% dos pacientes que procuram as unidades hospitalares. A falta dos profissionais que participam do movimento grevista é um dos fatores que contribuem para a superlotação nos hospitais públicos e serviços de referência, prejudicando, dessa forma, a população.



George Antunes de Oliveira

Secretário estadual de Saúde