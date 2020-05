Azarões da Copa do Brasil em baixa na temporada Entre as quatro "zebras", apenas o Criciúma está se destacando pelo Brasil.

A Copa do Brasil deste ano começou prometendo muita emoção para as torcidas de todo o país.



A competição, que tem como o seu maior charme o fato de todos os Estados serem representados, já teve como campeões algumas equipes consideradas “zebras”, pois até então não eram tão conhecidas no cenário nacional, como o Juventude, o Criciúma, o Paulista e o Santo André.



A equipe do site Justicadesportiva.com.br fez uma pesquisa para saber a situação de cada uma destas equipes nos estaduais deste ano.





O Criciúma, campeão em 1991, é dos azarões a equipe que tem até o momento a melhor campanha em 2009.



O Tigre conquistou o primeiro turno do Campeonato Catarinense e com isso já está classificado para o quadrangular final da competição.



Em 91, a equipe, treinada por Luis Felipe Scolari, venceu o Grêmio na final.



O Juventude, em 1999, despachou o Botafogo na final da Copa do Brasil e conquistou pela primeira e única vez o torneio.



No Campeonato Gaúcho de 2009, o Ju avançou às quartas-de-final como o quarto colocado da Chave A e agora enfrenta o Grêmio por uma vaga nas semifinais.



No Campeonato Paulista, o Santo André vem fazendo uma campanha bastante irregular. O Campeão da Copa do Brasil em 2004, vencendo o Flamengo na final, é apenas o 11º colocado, com 10 pontos.



Já o Paulista, campeão da Copa do Brasil em 2005, sobre o Fluminense, é o 17º colocado na classificação geral e corre risco de rebaixamento.