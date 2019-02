Antecipação do 13º movimenta economia Nesta quarta-feira (10) será pago R$ 161,4 milhões aos servidores estaduais.

O Governo do Estado está pagando hoje (10), antecipadamente, a segunda parcela do 13º salário aos 110 mil servidores estaduais, incluindo a administração direta, indireta, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembléia Legislativa e Ministério Público.



Faltando 15 dias para a comemoração do natal, o comércio deve ser o maior beneficiado pela injeção de verba na economia. A liberação do pagamento soma R$ 161,4 milhões e deve incrementar as vendas e geração de empregos nesse período.



Hoje (10) a governadora Wilma de Faria irá participar da Sabatina do Nominuto.com, às 19h, na Fiern. Entre outros assuntos, Wilma falará sobre os projetos realizados esse ano e anunciará os novos para 2009.