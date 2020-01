Homem mata companheira com golpes de foice em Major Sales De acordo com informações da polícia, o acusado tinha problemas mentais e já tinha sido autuado na Lei Maria da Penha por agressão ano passado.

Uma mulher foi morta a golpes de foice na noite deste sábado (7), na cidade de Major Sales, a 427 km de Natal. O acusado de nome Francisco Geraldo da Silva, de 34 anos, matou a companheira com diversos golpes nas regiões da cabeça e pescoço.



O crime aconteceu por volta das 18h na Rua Francisco Fortunato no Bairro do Amor na casa da irmã do acusado. A vítima era Maria Cleusivan Ferreira da Costa, de 27 anos, que era viúva e mãe de três filhos.



De acordo com informações da polícia o acusado a chamou para dentro da casa, quando ele começou a golpear com uma foice a vitima na altura da cabeça e pescoço. Ao ouvirem os gritos da vítima, os vizinhos chamaram a polícia que prendeu o acusado nos arredores da casa.



O corpo de Maria Cleusivan levou diversos golpes na cabeça e no pescoço. De acordo com informações da polícia, Francisco Geraldo tinha problemas mentais e já tinha sido autuado pela Lei Maria da Penha no ano passado.



O acusado foi levado para a delegacia da cidade de Major Sales.