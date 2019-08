Macau está concentrado e motivado para encarar a equipe do América No jogo que acontece no Estádio Machadão, o time salineiro quer iniciar o campeonato com vantagem.

Em instantes será iniciado o Campeonato Estadual de Futebol, que em 2009 tem a sua 90ª edição. Cinco jogos marcam a abertura do evento em Natal e no interior: Santa Cruz x ABC (Iberezão), Coríntians de Caicó x Real Independente (Marizão), Baraúnas x Alecrim (Nogueirão), ASSU x Potyguar (Edgarzão) e América x Macau (Machadão).



De acordo com o diretor de futebol do Macau, Andrew Leite, o time salineiro está concentrado e motivado para a partida válida pela primeira rodada do campeonato estadual. “Há poucos instantes tive uma conversa com os jogadores e falei da importância desse jogo para nós”, disse o diretor.



Ele disse que para o jogo desta noite, tanto o empate quanto a vitória são resultados válidos para o grupo. Andrew Leite destacou a diferença entre os times, mas acredita que o América não abre muita vantagem em relação ao Macau.



“O América tem um plantel mais forte, mas nós estamos no início do campeonato e as equipes estão niveladas. Na quarta-feira (21) eles ainda estavam regularizando jogadores junto à Federação Norte-riograndense, mas só falavam que o Macau estava com problemas com os jogadores”, explicou.



Para o jogo, o América tem três desfalques que estão em tratamento do Departamento Médico do clube. O atacante Patrick, com uma lesão no joelho direito, está fora das partidas desta quinta-feira e do domingo (25) contra o Potiguar de Mossoró.



O médico do clube, Maeterlinck Rego, explicou que o atleta será submetido a uma ressonância. “Estamos esperando o joelho dele desinchar um pouco mais para fazermos o exame”, disse.



O lateral-esquerdo Teles, com uma dor no calcanhar, também será submetido a uma ressonância para avaliar o grau da lesão. O caso de desfalque mais recente é do volante Patrick, que sofreu um corte na testa no treino da quarta-feira (21) e precisou de 10 pontos para reparar o ferimento com um pequeno procedimento cirúrgico. O jogador também deve fica afastado do jogo contra o Potiguar.