Viveiros prevê mais parcerias entre Prefeitura de Natal e Governo do Estado

Elpídio Júnior Augusto Viveiros: novo grupo irá "agilizar" execução de obras.

Segundo o secretário, a decisão, publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (14), irá “agilizar” andamento das três obras – a duplicação da Via Costeira, as obras de saneamento e pavimentação de Nossa Senhora da Apresentação e da nova entrada de Natal - , financiadas pelas duas gestões, que estariam “muito arrastadas”."Já estamos programando mais parcerias com o Governo ainda este ano", disse Viveiros, sem lembrar que convênios seriam esses.Ele também adiantou os cinco nomes que representarão, no grupo, a Prefeitura: o procurador geral do município, Bruno Macedo, o secretário de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), Kelps Lima, de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), Kalazans Bezerra, e de Obras e Viação (Semov), Demétrios Torres. Os nomes serão publicados amanhã no Diário Oficial.Eles se somarão ao procurador geral do Estado, Francisco Sales Matos, o secretário de Planejamento e Finanças, Francisco Wagner Araújo, de Infra-Estrutura, Francisco Adalberto Pessoa de Carvalho, o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, Jader Torres, e o diretor do Idema, Eugênio Marcos Soares Cunha, representantes do Estado.As reuniões serão semanais, às quintas-feiras, e começam amanhã (15).