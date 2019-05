Novo procurador-geral do município abandona defesa de vereadores na Operação Impacto

Vlademir Alexandre Bruno Macedo Dantas: dedicação exclusiva à procuradoria.

“Ainda vou ter uma conversa individual com os vereadores, mas tenho que renunciar a todas essas causas em que o município é parte interessada”, explicou.Apesar de ter trabalhado desde o início no caso, o advogado diz que o seu escritório também não indicará um novo advogado para cuidar do caso. “Não há impedimento legal, mas essas causas eu vou renunciar e passar para outro escritório, outros advogados”, disse.Como último ato na defesa de Renato Dantas, Bruno Macedo entrou com um pedido de Hábeas Corpus com liminar para que um perito fosse designado para analisar as degravações das interceptações telefônicas realizadas durante a investigação da Operação Impacto. No entanto, o juiz Raimundo Carlyle, da 4ª Vara Criminal, negou o pedido.