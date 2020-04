Baile de Máscaras abre oficialmente o carnaval

Chegou a hora do Baile de Máscaras. Depois de várias prévias carnavalescas, a abertura oficial do Carnaval Multicultural 2009, realizado pela Prefeitura do Natal por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes - Funcarte, será a festa desta quinta-feira (19). O baile será realizado a partir das 22h, no largo do Atheneu, em Petrópolis.A data marca o início do reinado de Momo, com a entrega da chave da cidade pelas mãos da prefeita Micarla de Sousa ao Rei Momo, Francisco Lima, e à Rainha do Carnaval 2009, Débora Oliveira.

Os blocos Burro Elétrico e Aascugal (Associação dos Assopradores do Cu do Galo) participarão da abertura do carnaval após terem percorrido as ruas de Petrópolis com bandas de frevo. Eles se concentrarão no Café Capuccino, de onde saem às 18h rumo ao largo do Atheneu.Durante o evento, será realizado também o lançamento do CD " Sem Perder o Passo 2009 ", da cantora e compositora Valéria Oliveira e convidados. A proposta do álbum é revitalizar e registrar a forma como se faz o carnaval no Rio Grande do Norte.

Dos 16 potiguares entre compositores e cantores envolvidos no projeto, estarão presentes no lançamento Isaque Galvão, Khrystal, Sueldo Soares, Simona Talma, Luiz Gadelha, Mariângela Figueiredo, Ângela Castro, Rodolfo Amaral e Dosinho, carnavalesco que comemora seus 52 anos de frevo.

Também compuseram músicas que integram o álbum: Babal, Mirabô Dantas, Tiquinha Rodrigues, Ângela Castro e Concita Alves. Além deles, no CD, participam com suas vozes Lane Cardoso e Liz Rosa.

Após o lançamento, o álbum poderá ser comprado no Carrefour e nos shows dos artistas que compõem o coletivo.

Largo do Atheneu, PetrópolisQuinta-feira (19), a partir das 22hEntrada gratuita