Prefeito eleito de Acari se livra de cassação de registro e poderá assumir o cargo

Cedida Tom: Alívio com a decisão do TRE.

Tendo início na quinta-feira (13), o julgamento do recurso impetrado pelo próprio prefeito eleito visava livrar Tom, o atual prefeito Juarez Bezerra e a coligação “Acari Sempre Melhor” de multas por propaganda institucional em período não autorizado – o que caracterizaria conduta vedada. No entanto, ao analisar o conteúdo do recurso, o relator teve um entendimento diferente do juízo de primeira instância.Na opinião do juiz Fernando Pimenta, a conduta vedada deveria ser punida com a cassação do registro, além da multa que já havia sido aplicada. O entendimento do relator foi acompanhado pelo juiz Fábio Holanda, mas o julgamento foi suspenso devido ao pedido de vistas por parte do desembargador Cláudio Santos.Na sessão desta quinta-feira (20), o desembargador entendeu que Tom e o prefeito eleito deveriam ser apenas multados em R$ 10 mil, excluindo a coligação da sanção. O entendimento foi acompanhado pelos juízes Magnus Delgado, Soledade Fernandes e Roberto Guedes.“Foi uma surpresa correr o risco de perder o registro, mas confiava na Justiça e o resultado foi de seriedade e respeito à decisão democrática do povo de Acari. Além de agradecer À Justiça, agradeço a Deus e ao povo de Acari, que rezou para que a decisão das urnas fosse mantida”, disse Tom.Além de Fábio Holanda e Fernando Pimenta, o presidente da Corte, desembargador Expedito Ferreira, também foi favorável à cassação do registro de Tom, sendo voto vencido e finalizando o placar de 4 a 3 “favorável” ao prefeito eleito, já que ele continuou com a multa, mas se livrou da cassação.