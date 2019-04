Sadef conquista troféu da Corrida Natalina Cláudio Germano venceu a corrida na categoria especial para atletas com deficiência mental.

O ano de vitórias da Sociedade Amigos dos Deficientes Físicos (Sadef/RN) parece não terminar. Na tarde do sábado (21), a Sadef subiu novamente ao lugar mais alto do pódio. Desta vez, representada pelo pára-atleta Cláudio Germano, que foi o campeão da Corrida e Caminhada Natalina, prova de rua disputada em Natal e que neste ano teve sua 10ª edição.



Cláudio Germano venceu a corrida na categoria especial para atletas com deficiência mental e conquistou mais um prêmio para a Sadef/RN. A largada da corrida, promovida pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (SEEL), aconteceu na Avenida Roberto Freire, na zona sul de Natal. Os competidores percorreram um trajeto de 10 quilometros até a linha de chegada, localizada no relógio solar, na praia de Areia Preta, Via Costeira.



Além de garantir mais um pódio para a Sadef, Cláudio Germano foi premiado com um microsystemm. Mesmo brinde ganho por Marcelo Ferreira, vencedor na categoria especial para atletas com deficiência nos membros inferiores.



A campeã da prova de corrida feminina foi Maria de Lourdes da Silva, e José Pereira da Silva levou o primeiro lugar no masculino. Ambos ganharam uma televisão de 29 polegadas.