Pescador é condenado a 13 anos de reclusão por assassinato em Natal Leandro Lima de Oliveira foi condenado a 13 anos de reclusão em regime fechado pela morte de Thiago Gomes, em 2005.

O pescador Leandro Lima de Oliveira foi condenado a 13 anos de reclusão em regime fechado. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira (9), no salão do Júri Popular de Natal.



O crime ocorreu em 2005 no bairro Pajuçara, quando Leandro e mais três compassas foram de táxi a procura de Thiago Gomes, a vítima.



A pena base foi fixada em 14 anos de reclusão, como confessou a autoria e tinha menos de 21 anos na época em que cometeu o crime, a pena foi reduzida em um ano, tornando-se definitiva em 13 anos de reclusão.



O homicídio ocorreu próximo a uma quadra de esportes do bairro Pajuçara. Leandro, Augusto César, Maurílio Pinto e um quarto homem, não identificado, chegaram atirando em Thiago que estava embriagado.



Na época, Leandro tinha 19 anos, atualmente responde também por outro processo, por tentativa de homicídio. Augusto e Maurílio já faleceram.