Emparn aponta chuvas para as próximas 24 horas

Camilla Kateb

Segundo o meteorologista da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), Ueliton Pinheiro, o céu se apresentará de nublado a parcialmente nublado, com ocorrências de pancadas de chuvas.“A probabilidade de chuvas será mais no interior do Estado. Porém, não podemos descartar chuvas na região metropolitana de Natal”, afirma.O meteorologista acrescenta que dois sistemas vêm atuando simultaneamente e contribuindo para a nebulosidade e chuvas. “A zona de convergência intertropical e a ciclônica de ar superior atuam para a ocorrência de chuvas”.Ele explica que apesar de janeiro ser um mês que antecede a estação chuvosa – começa em meados de fevereiro – a ocorrência de chuvas intensas não é comum para esta época do ano.Para o primeiro trimestre de 2009, Pinheiro enfatiza que a previsão de chuvas fique entre 650 milímetros e 700 milímetros.

Reunião

Pinheiro confirmou que em 17 e 18 de fevereiro haverá em Natal uma reunião com os meteorologistas do Nordeste e outras regiões do país.No encontro, será feita uma nova avaliação da previsão climática. “Nesta reunião estaremos discutindo dados mais recentes sobre a previsão do tempo para o Nordeste”.Durante a última reunião, realizado em Fortaleza, ficou constatado que, para o semi-árido do Rio Grande do Norte, as chuvas deverão se configurar dentro da normalidade para fevereiro, março e abril.“Entretanto, discutimos também a possibilidade de chuvas acima da normalidade”.