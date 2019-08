Parcelamento de FGTS beneficia empresas do Brasil Débitos inscritos ou não-inscritos na dívida ativa podem ser negociados nas agências da Caixa Econômica Federal.

A Caixa Econômica Federal publicou nesta terça-feira (20) no Diário Oficial da União, os procedimentos para parcelamento de débitos de contribuições do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



Os clientes podem procurar a Caixa Econômica e solicitar o parcelamento de débitos, dividindo em até 160 meses para débitos não-inscritos na dívida ativa e em até 72 meses para os inscritos.



* Com informações da Agência Brasil.