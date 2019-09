Campanha mobiliza sociedade para ajudar a viúva do pedreiro Evânio

Ana Paula Oliveira Campanha humanitária visa arrecadar fundos para a reconstrução da casa da viúva do pedreiro Evânio.

A campanha humanitária visa arrecadar material de construção e dinheiro para reconstruir a casa de Luciene Rodrigues Freire. Na época, o pedreiro procurou o Hospital João Machado, sendo apenas medicado e mandado para casa. Chegando a casa, ele matou dois filhos e ateou fogo na residência. Evânio foi linchado pela população e morreu.Passado um ano, completará nesta quinta-feira (29), da tragédia que chocou o Rio Grande do Norte e repercutiu nacionalmente, o diretor de comunicação do Sindsaúde, Paulo Martins, avalia que o poder público nada fez para assistir melhor os portadores de transtornos mentais e comportamentais.“É lamentável. Mas, casos como o do pedreiro Evânio vêm se repetindo constantemente”, afirma. Ele acrescenta: e o poder público quer fechar o Hospital João Machado porque entende que os pacientes devem ser atendidos em hospitais gerais e só depois encaminhados para os Centros de Atenção Psico-social (Caps).Segundo o presidente da Associação Brasileira de Familiares de Doentes Mentais, Marival Severino da Costa, em torno de 30% dos presos brasileiros são doentes mentais.“Baseado em estatísticas, o doente mental em surto psicótico pratica desde pequenos delitos até homicídios. E ao invés de serem investigados e encaminhados para hospitais especializados são colocados em presídios”, declara, afirmando que atualmente no Brasil o maior índice de mortalidade é entre os portadores de transtornos mentais e comportamentais.Quem quiser ajudar a viúva do pedreiro Evânio, Luciene Rodrigues Freire, basta ligar para o telefone (4005.3269) da Associação de Amigos e Familiares dos Doentes Mentais ou fazer depósito em conta bancária: agência 0034; Op 013 e Conta 18.864-3.Nesta quinta-feira (29), data em que completa um ano da tragédia, representantes do Sindsaúde e Associação dos Amigos e Familiares de Doentes Mentais, sairão a partir das 9 horas, em caminhada do Hospital Psiquiátrico Severino Lopes (antiga Casa de Saúde Natal) em direção ao Hospital João Machado.