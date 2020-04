José Dias afirma que Robinson esclareceu os fatos na sessão solene

Elpídio Junior José Dias disse que o presidente da AL tinha a obrigação de se pronunciar sobre as reais decisões da Casa.

Sobre a postura do deputado Robinson Faria em questionar a governadora logo após a leitura da mensagem, o que para muitos foi considerado quebra do protocolo, o deputado peemedebista disparou.“O presidente da Casa pode abrir e fechar a sessão no momento que achar conveniente porque ele preside o local. Já a governadora não estava na Casa dela. Ela tem que entender que Assembleia tem o direito de modificar, discutir e votar como entender, esse é o nosso papel de legislador. Só alteramos dois artigos do orçamento que dizem respeito a 5% cada, só 10% do valor total, ainda sobra muito dinheiro para o Governo mexer. Mesmo assim, ainda estão reclamando?”, rebateu o deputado sobre a emenda de remanejamento aprovada pela Casa e questionada pelo Governo durante a Leitura Anual.José Dias ainda complementou dizendo que o deputado Robinson Faria apenas esclareceu os fatos. “Gostei da atitude do presidente. Era mais do que obrigação dele colocar a verdade em relação às decisões da Casa. E não houve agressão da parte dele. Mas da governadora, teve sim. Talvez a Assembleia tenha pela primeira vez cumprido seu dever de legisladora. Mostramos que o orçamento não é do Executivo, nem do Legislativo, mas sim do Rio Grande do Norte. O Governo monta a peça do Orçamento e os deputado votam e questionam o que vale ou não ser modificado”, finalizou o peemedebista.