João Maia aprova projeto de lei que aprimora Estatuto Nacional da Microempresa O projeto estabelece novas condições para que as pequenas empresas sejam excluídas do regime simplificado de tributação.

O deputado federal João Maia aprovou, nesta quarta-feira (26), na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados um parecer ao projeto de lei que aprimora o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.



O projeto estabelece novas condições para que as pequenas empresas sejam excluídas do regime simplificado de tributação. Se for aprovado nas demais comissões da Câmara e do Senado Federal, as pequenas empresas terão direito a uma transição gradual para o regime geral em que estão enquadradas as empresas de médio e grande porte.



Atualmente, a pequena empresa que exceder por apenas um ano o limite de sua receita bruta é excluída do Simples Nacional. Pela proposta, serão necessários três anos consecutivos.



“É uma questão de justiça que leva em conta não só a melhoria do ambiente de negócios no Brasil, mas também a necessidade de garantir o crescimento sustentado de empresas que são responsáveis, proporcionalmente, pela maior geração de empregos na economia brasileira”, afirmou João Maia.



Com a exclusão do Simples Nacional, a empresa, ao invés de passar a recolher imediatamente a totalidade dos tributos devidos, terá direito a reduções temporárias no recolhimento dos impostos e contribuições federais.



A redução do valor devido, que é de 35% no primeiro ano-calendário após a exclusão do Simples Nacional, de acordo com o projeto de lei, será gradualmente reduzida, chegando a apenas 10%, quatro anos depois, e deixando de existir no quinto ano-calendário.