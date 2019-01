Caosnatal é a micareta do rock Evento realizado no fim de semana do Carnatal surge como alternativa para quem não gosta do axé dos Carnavais.

Para quem não curte o Carnatal, a cidade oferece outras opções de entretenimento. O Caosnatal chega à sua 5ª edição neste sábado (6) e domingo (7), no Centro Cultural DoSolRockBar, a partir das 16h. Os ingressos custam R$ 7 para cada dia.



“O evento começou para tirar um pouco de onda com o carnaval fora de época. Mas se não existisse Carnatal também não teria o Caosnatal”, assume o produtor Anderson Foca. “A cidade está toda em festa e os rockeiros também querem comemorar”, justifica.



Nos anos anteriores, o festival apresentou principalmente bandas locais. Para inovar, a edição de 2008 traz bandas como DFC, de Brasília e a banda carioca Maldita.



Foca explica que a maioria das atrações locais não tocaram no Festival DoSol. “Priorizamos as bandas que não se apresentaram no DoSol deste ano para abrir mais o leque das apresentações”, fala.



Programação do Caos Natal 2008:



Sábado (6) , a partir das 16h



Antiskeumorra

Psicomancia

Lei do cão (Mossoró)

Nakara (PE)

DFC (DF)



Domingo (7), a partir das 16h



Offday

Venice under water

Calistoga

When a lotus dry

Ravanes

AK-47

Maldita (RJ)