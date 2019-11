Inter nega a venda do meia Alex

A situação do meia-atacante Alex, do Internacional, será resolvida nesta segunda-feira (2), último dia da janela de transferências para o exterior. Mas assim como o presidente Vitório Píffero disse no vestiário do Beira-Rio, após a goleada de 4 a 0 sobre Sapucaiense, no último domingo, dia 1º, o ex-

presidente

e colaborador da atual diretoria, Fernando Carvalho, negou a saída do jogador.

Um grupo de empresários está disposto a desembolsar 8 milhões de euros para comprar os direitos federativos de Alex, e o destino do jogador pode ser o West Ham, da Inglaterra, ou até mesmo um outro clube brasileiro.

Além da possível negociação, Alex está com a cabeça no julgamento da próxima quarta-feira (4), no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS). O camisa 10 foi expulso na partida contra o São Luiz, pela segunda rodada do Gauchão 2009, e pode ser suspenso por até 540 dias.

Apesar das especulações e dos boatos, os dirigentes acreditam que Alex seguirá no Beira-Rio pelo menos até a próxima janela de transferência para o exterior. “Até agora não tem nenhuma proposta oficial pelo Alex e, para mim, não haverá negociação. Até porque o prazo se encerra hoje”, disse Fernando Carvalho ao programa Redação Sportv.

Em 2006, quando Fernando Carvalho era então presidente do clube, o Inter chegou aos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes. Em sua gestão, Carvalho adotou uma medida para não ter problemas financeiros: vender um jogador por ano. E agora, como assessor de futebol, ele volta a repetir o pensamento, mas não inclui a negociação de Alex. Este ano, o Inter já vendeu o volante Edinho para o Lecce, da Itália, e embolsou cerca de R$ 7 milhões.