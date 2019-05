Prefeita empossa secretariado

Vlademir Alexandre Micarla adverte secretários sobre compromisso com as pastas.

Nesta sexta-feira (2), a prefeita de Natal Micarla de Sousa empossou quase todos os auxiliares da equipe de primeiro escalão no Salão Nobre do Palácio Felipe Camarão. Dois secretários não assumiram suas pastas, Rosy de Sousa, da Secretaria Municipal de Ação Social, e Carlos Guedes, da Secretaria Municipal de Tributação.



Durante a cerimônia, a prefeita de Natal avisou a equipe que fará um sério trabalho de fiscalização para que as metas e objetivos traçados sejam cumpridos. “Vou cobrar muito empenho de vocês”, disse aos secretários.



No primeiro discurso após a solenidade de posse, a gestora municipal ressaltou que fará jogo duro com os titulares das pastas.”Serei exigente porque fui eleita pra prestar um serviço à população de Natal, e dependo do trabalho eficiente da minha equipe para que as coisas aconteçam”, advertiu a prefeita.



Por ser imã de Micarla, antes de assumir a função de secretária, Rosy de Sousa deve ser sabatinada pela Câmara Municipal de Natal. Com isso, quem responde pela Ação Social do município é a adjunta, Manoela Dantas.



Na pasta de Tributação, o secretário Carlos Guedes, que estava em Brasília, não conseguiu chegar a tempo para a solenidade. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, ainda na tarde desta sexta-feira (2) Carlos Guedes será empossado.



Segue a lista com o nome de todos os gestores da equipe de primeiro escalão da prefeita de Natal, Micarla de Sousa:



Chefe de Gabinete - Fernando Rezende;

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência - Roberto Lima;

Secretaria Municipal de Planejamento - Augusto Viveiros;

Secretaria Municipal de Articulação e Integração - João Faustino;

Secretaria Municipal de Tributação - Carlos Guedes

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - João Bastos;

Secretário Municipal de Educação - Elias Nunes;

Secretaria Municipal de Ação Social - Rosy Sousa;

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - Kalazans Bezerra;

Secretaria Municipal de Esportes - João Ananias;

Secretaria Municipal de Turismo e Comércio - Soares Júnior;

Secretaria Municipal de Obras e Viação - Demétrios Torres;

Secretaria Municipal de Saúde - Levi Jales;

Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - Kelps Lima;

Secretaria de Defesa Social - Sergio Leocádio;

Secretaria Municipal de Comunicação Social - Jean Valério;

Urbana - Bosco Afonso;

Funcarte - César Revoredo;

Procuradoria Geral do Município - Bruno Macedo;

Controladoria Geral do Município - Regina Bezerra