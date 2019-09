Bibi é contratado pelo América O atacante chega ao clube na segunda-feira (26). A contratação foi bancada pelo presidente do clube, José Rocha.

Bibi é o mais novo reforço do América para o Campeonato Estadual de Futebol. A confirmação foi dada nesta manhã deste sábado (24) pelo próprio presidente do clube, José Rocha, que bancou a contratação do jogador.



De acordo com o presidente, o atacante chega ao clube na segunda-feira (26) e só então definirá o período de permanência no grupo. Bibi estava jogando pelo Guarany Sporting Clube, de Sobral (CE).



“Foi uma contratação da cota do presidente. Ele vai ser muito útil ao América porque é um jogador muito ágil e que dá trabalho para qualquer defesa. Estou muito satisfeito com o retorno dele ao clube”, disse José Rocha.



O valor da negociação não foi revelado, mas o presidente garantiu que o contrato com o jogador está dentro da realidade do América.