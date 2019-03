Aluno do Auxiliadora ganha vaga no Milan Junior Camp

A colônia de férias do Milan Junior Camp (MJC) começou domingo e Marcelo Rodrigues era uma alegria só ao lado do mascote do clube Milan, o boneco Milanelo, que participou da recepção, credenciamento e recreação de integração do grupo de inscritos na MJC, no Blue Marlin Resort, na praia de Cotovelo, litoral Sul do Estado.O programa de colônia de férias segue até sábado (20). A data do encerramento terá uma solenidade às 9h, no Colégio Marista, (na rua Apodi, nº 330, Tirol, em Natal). Ocasião em que um felizardo será sorteado para visitar as instalações do clube italiano em Milão, com todas as despesas pagas.O primeiro dia de treinamentos da colônia de férias do Milan Junior Camp (MJC), no clube da Caixa, em Pium, e no Blue Marlin Resort, na praia de Cotovelo, litoral Sul do Estado, foi dedicado a três fundamentos: condução de bola, passe e chute à gol.O treino da manhã e da tarde foi conduzido pelo responsável pelas atividades das categorias de base do setor juvenil do AC Milan, Davide Gatti, que participa da colônia de férias durante toda a semana, auxiliado por técnicos e monitores locais. No expediente da tarde o treino vai explorar posicionamento em campo, formações e encerra com um coletivo de 30 minutos.O programa de colônia de férias segue até sábado (20). Data do encerramento que terá uma solenidade às 9h, no Colégio Marista (na rua Apodi, nº 330, Tirol, em Natal). Ocasião em que um felizardo será sorteado para visitar as instalações do clube italiano em Milão, com todas as despesas pagas.A primeira turma tem 60 alunos que se inscreveram para a colônia de férias Milan Junior Camp (MJC). Segundo Maurício Maeterlink, coordenador do MJC, essa colônia de férias foi desenvolvida pelo clube italiano A.C. Milan e é praticado em todo o mundo e vai acontecer pela primeira vez na Cidade do Sol, com o auxílio do responsável pelas atividades das categorias de base do setor juvenil do AC Milan, Davide Gatti, que participa das atividades desportivas da colônia de férias durante toda a semana.As atividades do MJC serão ministradas pelo técnico italiano da equipe do A. C. Milan, auxiliado por técnicos e monitores locais, além de uma equipe multidisciplinar com psicopedagoga, professores, recreadores, enfermeiros, entres outros profissionais que montarão diversas atividades, tais como: clínica de futebol para meninos e meninas, atividades recreativas, culturais e de lazer, apresentação de peças de teatro, palestras, vídeos, show de palhaços e mágicas.O pacote do Milan Junior Camp inclui: uma semana de hospedagem no Blue Marlin Resort, quatro refeições diárias (café, almoço, jantar e lanche), com cardápio elaborado por nutricionistas do clube italiano; kit Adidas Milan Academy, composto por dois uniformes oficiais do Milan Junior Camp, cinco horas diárias de treinamentos de futebol, entretenimento, atividades culturais e muita diversão.Além disso, prêmios especiais serão oferecidos aos participantes do programa, dentre eles o sorteio de camisas oficiais do Milan autografadas por Kaká, Alexandre Pato e Ronaldinho Gaúcho, entre outros; sorteio de um pacote completo (passagem, hospedagem e alimentação) para participar do MILAN JUNIOR CAMP DAY em Milão, na Itália, no qual visitará o CT do Milan e a fábrica da Ferrari; entrada para uma partida do clube no estádio San Siro e participação em um torneio de futebol com os participantes do MJC de outros países.O clube italiano A. C. MILAN é um dos mais bem-sucedidos e importantes times de futebol do mundo. O MJC é realizado em mais de 45 países do mundo. No Brasil já está implantado em nove estados há mais de 10 anos e deverá contar com cerca de 22.000 participantes em 2008. Em 2007, o modelo brasileiro foi premiado como o melhor do mundo pelo Milan.Mais Informações: Maurício Maeterlinck - 8839-5942 e 9904-7751- coordenador da MJCSede Milan Junior Camp (Natal) - (84) 3234-0453Assessoria de imprensa