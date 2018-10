Deputados e autoridades prestigiam homenagem a centenário de Djalma Marinho

Júlio Pinheiro Solenidade em homenagem a Djalma Marinho reuniu autoridades e deputados.

Durante o discurso em homenagem a Djalma Marinho, o deputado Getúlio Rego (DEM) – que trouxe de volta a plenário a solicitação da solenidade, inicialmente feita por Cládio Porpino – enalteceu a história do deputado. Segundo o parlamentar do Democratas, Marinho foi um dos exemplos em que se espelhou para entrar na vida pública e dono de uma bela história na política do estado.Após falar do vasto currículo do homenageado, Getúlio Rego relembrou um fato que ocorreu no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, quando Djalma Marinho foi criticado pelo então governador do estado e Rego, já deputado, pediu a palavra para defender o conterrâneo.“Mais de 900 deputados que estavam presentes ao encontro me aplaudiram de pé. Tive um dia de estrela”, disse o parlamentar do DEM.Ainda em seu discurso, Getúlio Rego enalteceu a postura de Djalma Marinho em defender com firmeza suas posições, algo que, para o deputado do DEM, foi herdado pelo deputado federal Rogério Marinho (PSB), neto do homenageado.“Ele (Rogério) foi protagonista de um episódio que demonstra a herança de Djalma Marinho, que é a defesa de suas posições sem se curvar diante da vontade dos poderosos”, disse, referindo-se à disputa interna de Rogério Marinho no PSB.Sobre a disputa que fez de Rogério Marinho e parte do grupo liderado pela governadora “adversários”, Getúlio Rego lamentou a ausência do deputado Cláudio Porpino da homenagem, que foi quem solicitou a realização da solenidade quando exercia o mandato de deputado.“Em nome dele (Porpino), que não esteve presente devido às circunstâncias políticas, faço essa homenagem ao deputado Djalma Marinho, o que muito me envaidece e orgulha”, declarou Getúlio, que teve o requerimento de audiência subscrito pelo deputado Lavoisier Maia.Lavô, que esteve em lado oposto ao de Rogério Marinho durante a convenção do PSB, foi quem entregou ao deputado federal a placa em homenagem a Djalma Marinho. Entre os peessebistas que foram adversários na convenção, apenas o vereador Júlio Protásio esteve presente.Em seu discurso, Rogério Marinho se emocionou a falar sobre o avô, que despertou no neto o desejo de ser político quando ainda era criança. Referindo-se ao deputado Djalma Marinho como “Vovô Djalma”, Rogério Marinho disse que teve o exemplo do avô, que “sempre foi contestador e intransigente na defesa dos valores que acreditava”.Ainda em seu discurso, Rogério disse que seu avô foi uma unanimidade positiva na política potiguar, “assim como Lavô”. O deputado aproveitou para agradecer a presença do ex-governador na homenagem a Djalma Marinho. “Que bom que você está aqui nesse momento, Lavô”, disse.No entanto, Rogério Marinho acredita que Márcia Maia e a governadora não estiveram presentes porque realmente não puderam. “Não acredito que elas tenha tido uma atitude pequena e deixado de vir por questões políticas”, declarou.