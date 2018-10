Salatiel na briga contra as forças do além

Fotos: Vlademir Alexandre Vereador Salatiel de Souza foi um dos denunciados pelos promotores.

Ao se falar em "sede draconiana", "delírio cavalar de adivinhações" ou "aptidões paranormais", muitos temas podem ser relacionados às palavras, mas é improvável que alguém pense em uma defesa de processo criminal.Pois os termos foram usados na peça produzida pelo advogado Flaviano Gama, que defende o vereador Salatiel de Souza (PSB) das acusações de suposta participação no esquema de recebimento investigado pela Operação Impacto. No entendimento de Gama, as acusações que pesam contra seu cliente são baseadas em suposições dos membros do Ministério Público.Alegando que o MP conduziu a investigação de "forma indiscriminada e predatória", o advogado acusa a instituição de ter a intenção de "fazer crer a toda a sociedade potiguar entendimentos mesquinhos, desvinculados aos limites fáticos do caso em apreço".Para Flaviano Gama, os promotores entenderam que Salatiel estava envolvido na Operação Impacto devido à proximidade que tinha com outros vereadores acusados, citando o caso da partida de futebol que o líder do PSB, junto a Renato Dantas, Geraldo Neto, Sargento Siqueira, assistiram na residência de Emílson Medeiros na noite do dia 3 de julho de 2007. "Será que os ilustres RMP não possuem amizade entre si, a ponto de eventualmente não se encontrarem para conversar sobre assuntos diversos", questionou.Quanto a trechos da inicial, Flaviano Gama destacou o ponto em que o MP afirma que "tanto o denunciado Edson Siqueira de Lima quanto o denunciado Salatiel Maciel de Souza, aguardaram impacientemente a arrecadação do dinheiro por parte do denunciado Klaus Charlie Serafim de Melo", alegando que não havia como os promotores saberem o que se passava pela mente dos investigados. "De onde foi tirada tal conclusão? Talvez de mentes férteis e criativas, que de forma prepotente acreditam que tudo sabem e tudo podem. Absurdo!!!", voltou a questionar o advogado.Além desses trechos, Flaviano Gama também questionou outras afirmações do MP, às quais também qualificou como presunções. Exemplo foi a afirmação de que Salatiel planejava comprar um carro com dinheiro de propina, dando uma entrada no valor de R$ 10 mil. "Qual o vereador de capital que não tem condições de disponibilizar a importância de R$ 10 mil?", disse.Flaviano Gama, que também acredita que o vereador foi "mal investigado", é contundente na afirmação de que há uma "pretensão punitiva" e que "não há indícios sobre a sua suposta ou real participação, com exceção dos delírios conclusivos na inicial, os quais só poderiam ter alguma credibilidade caso fosse atestada a paranormalidade de algum membro ministerial".O pedido da defesa de Salatiel é que o juiz, livre da pressão popular exercida pela ampla divulgação da Operação Impacto, reconsidere o recebimento da denúncia-crime, ou absolva o vereador sumariamente, ou, caso seja entendida a necessidade de continuidade do processo contra Salatiel, sejam ouvidas as testemunhas indicadas.