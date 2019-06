Aquino Neto diz que Paulo Wagner seria um bom nome para líder da prefeita na Câmara Municipal

Júlio Pinheiro Aquino Neto: "Micarla deve escolher um amigo para liderança na Câmara".

, reconhecer o caráter pessoal da indicação do líder da prefeita na Câmara Municipal de Natal e, por isso vai aguardar seu posicionamento ao invés de se colocar como candidato a vaga.“Não se trata de uma disputa, Micarla deve escolher uma pessoa em quem ela confia”, declarou.Ontem (5), o seu colega de bancada, o vereador Paulo Wagner (PV) declarou não concordar com a indicação dele [Aquino] e do vereador Edivan Martins (PV) para a função, pelo fato de não terem seguido a orientação da prefeita para que votassem em Dickson Nasser na escolha do novo presidente da Câmara Municipal.Aquino respondeu: “acho que Paulo Wagner é um bom nome para ser líder dela [Micarla], pois aonde chega a defende e, além disso, é do partido”, declarou evitando atritos.Mas a sugestão de Aquino Neto está fora de cogitação. Paulo já é vice-presidente da Mesa Diretora da Casa e já defende o nome de outro colega de bancada, Enildo Alves (PSB).