Anac dá prazo à Gol para resolver problema de atraso nos vôos Foram identificados problemas gerenciais da companhia aérea que ocasionaram atrasos acima da média nos últimos dias.

Após reunião com representantes da Gol, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que foram identificados os problemas gerenciais da companhia aérea que ocasionaram atrasos acima da média nos últimos dias. A Anac determinou prazos para a empresa se adequar às recomendações.



De acordo com a agência, um dos problemas é o fato de a Gol e a Varig, que integram o mesmo grupo, não terem unificado o processo de check in (apresentação do passageiro no balcão da companhia). Isso deveria ter sido feito há sete dias. Agora, a empresa tem até 18 de janeiro para fazer a fusão, sob pena de ter suspensas novas autorizações para vôos.



Outro item que causou transtornos aos passageiros foi o tempo gasto em solo pelos aviões da Gol nos aeroportos Juscelino Kubitschek, em Brasília, e Galeão/Antonio Carlos Jobim, no Rio. A Gol terá que rever o tempo em solo, ou poderá ter vôos cancelado a partir de 26 de janeiro.



Para a diretora-presidente da Anac, Solange Vieira, a Gol também subestimou a ocupação nos vôos, que ultrapassa 80% nesse mês. Em novembro, a taxa era de 58%. "A companhia subestimou o próprio movimento que teria", disse Solange.



Para evitar mais atrasos, a Gol vai ter de rever os procedimentos de check in e usar todos os balcões de atendimento a passageiros no horário de pico (entre as 11h e as 12h e as 19h e as 20h) nos aeroportos de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo (Guarulhos).



Diante das medidas, a estimativa da Anac é que, neste fim de semana, perto das comemorações de Ano Novo, os passageiros não enfrentem mais problemas graves como o do último sábado (20), quando 60% dos vôos da Gol e 45% dos da Varig partiram com atraso.



Hoje, a Gol registrou 39% de partidas com atrasos acima de uma hora. O percentual está acima da média aceitável de atrasos no dia, que é de 21%. A Anac informa que parte dos vôos está atrasada por conta de condições climáticas, mas que o ideal de atrasos está entre 10% e 15%.



A companhia Gol não falou à Agência Brasil. A assessoria de imprensa ficou de enviar uma nota com o posicionamento da empresa, o que não ocorreu até as 20h36.