Homem é executado no Canto do Mangue Vítima, identificada como "Coroa", levou dois tiros na cabeça e no braço. Polícia suspeita que crime foi um acerto de contas.

Um homem foi executado na tarde desta segunda-feira (26), no Canto do Mangue, que fica no bairro das Rocas, zona Leste de Natal. A vítima, identificada apenas pelo primeiro nome, Renato, era conhecido por “Coroa” e tinha 40 anos.



Segundo informações da polícia, el teria sido abordado por dois homens em uma moto azul, numa praça no Canto do Mangue. Os suspeitos atiraram contra a vítima e o atingiram no braço e na cabeça.



A polícia informou que o crime pode ser um acerto de contas, pois segundo informações de vizinhos, "Coroa" se escondeu em Natal por ser procurado em Pernambuco por um homicídio.