Henrique Alves defende aumento de vereadores só em 2012

Vlademir Alexandre Henrique Alves criticou a demora do Senado em aprovar a PEC.

“Eu lamento por alguns colegas vereadores suplentes que entrariam na Câmara Municipal ainda esse ano, mas o aumento modificaria o quociente eleitoral e deveria ser aprovado antes das eleições. É uma pena que o Senado tenha recebido a matéria ainda em maio e aprovado no fim do ano”.Durante essa semana, os ex-candidatos a vereador que se beneficiariam com a medida se reuniram em Brasília na tentativa de convencer os deputados federais a apressar a aprovação da PEC, que aumenta em mais de sete mil o número de vagas nas Câmaras Municipais do Brasil.Embora já tenho sido aprovada pela Câmara Federal, o Senado a desmembrou e não aprovou o segundo artigo da matéria, que reduziria os gastos das Câmaras. Os deputados não concordaram com a mudança e defendem que a PEC volte a tramitar normalmente na Casa.O Senado não gostou da represália e acionou o Supremo Tribunal Federal, que está decidindo sobre o caso.