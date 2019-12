Heriberto e Miluir "escondem jogo" para o clássico ABC x Potiguar

O treinador do ABC, Heriberto da Cunha, não poderá contar com quatro jogadores para a partida desta quarta-feira (4), diante do Potiguar de Mossoró, às 20h30, no Estádio Frasqueirão, jogo válido pela quinta rodada do Estadual - Rogério, Ivan, Simão e Diogo. Os três primeiros por contusão, o último, já regularizado, foi liberado pela comissão técnica para resolver problemas particulares.



O atacante Ivan, esperança de gols da torcida, sentiu uma contusão no músculo, inclusive estando em processo de recuperação - chegou dar voltas no campo no treino de ontem. O volante Rogério saiu machucado no confronto contra o Baraúnas, no domingo passado (1). O tornozelo continua inchado e já está vetado pelo Departamento Médico. O volante Simão, que ainda não estreou, realizou essa semana seus primeiros trabalhos com bola após a contusão.



Indefinido

O elenco ABCdista realizou na tarde desta terça-feira (3), no estádio Frasqueirão, o último treinamento da equipe antes da partida contra o Potiguar de Mossoró. Heriberto da Cunha fez apenas um treino técnico, evitando o tradicional coletivo. Isso, porque alguns jogadores como, o lateral-direito Élton, o volante Tales e o atacante Paulinho Macaíba, sentiram um cansaço muscular e apenas deram uma leve corrida no gramado.



O técnico comandou um trabalho de finalizações com chutes a gol e cruzamentos em uma metade do campo, enquanto o auxiliar técnico, Ramon Guimarães, fez um treinamento de fundamentos específicos com os zagueiros no outro lado do gramado.

Sobre a formação que entrará em campo nesta quarta-feira (4), Heriberto da Cunha não adiantou nada. “Alguns jogadores estão sentindo, e por isso não fiz o coletivo. Vamos conversar com eles, analisar as condições e só depois definirei a equipe titular”, explicou o treinador. O ABC deve jogar com Raniere, Cauê, Gaúcho e Ben-Hur; Elton, Erandi, Tales, Marcos Paraná (Rodriguinho) e Gleidson; Paulinho Macaíba e Gabriel.



Potiguar de Mossoró

O Potiguar de Mossoró defende sua invencibilidade no estádio Frasqueirão. Foram duas vitórias de 2 a 1 em 2006, ano da inauguração do estádio, em 2007 dois empates - 3 a 3 e 1 a 1 e o último enconto, 2 a 2, decisão do Estadual de 2008, quando o ABC levou a vantagem e o título. Nesta quarta-feira, apesas dos problemas, o alvirrubro terá problemas, mas acredita na manutenção do tabu.



A defesa volta a incomodar o técnico Miluir Macedo. Desta vez, o treinador terá que antecipar o posicionamento do volante e capitão Ricardo Lima, que vinha atuando como um terceiro zagueiro, mas agora será incorporado de vez no sistema defensivo alvirrubro em substituição a Rummenig, que recebeu cartão vermelho no jogo do domingo passado diante do Santa Cruz e terá que cumprir suspensão automática.



Miluir opta por Ricardo Lima e deixa o jovem Miguel no banco de reservas. O jogador cearense, de 19 anos, foi titular na vitória sobre o Corintians de Caicó, dia 28 de janeiro, e chegou a agradar Miluir, mas o comandante desta vez dá preferência à experiência de Ricardo Lima.



Já Paulão foi julgado ontem pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) e pegou apenas uma partida de suspensão, já cumprida na quarta-feira passada, também diante do Galo do Seridó.



Os dois treinadores fazem mistério e as torcidas vão ter que esperar a hora do jogo para saber, realmente, quem vai começar jogando.