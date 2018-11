Quem julga Carlos Eugênio Simon? O Superior Tribunal aponta sempre os exageros e violências dos atletas.

A matéria abaixo publicada no site do Justicadesportiva.com.br relata a rodada sob a ótica da Justiça. Frases como: "os desfechos destes casos terminarão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva" estão aí.



Nota-se que os erros partem sempre dos jogadores, o pênalti claro que Carlos Eugênio Simon não teve coragem para marcar, claro, evidente, indiscutível, "teria sido falta" na ótica da matéria. Não entendo um "teria" num lance que o Brasil todo viu.



Vendo essas matérias fico imaginando a "orfandade" dos atletas sujeitos aos humores do Tribunal, às interpretações de árbitros, auditores, relatores, e presidentes, julgadores, enfim, todos humanos e falíveis.



Diego Tardelli e Fábio Luciano, esses, certamente vão pagar caro. Mas e o Simon? Deve ir à Copa do Mundo para, de novo, prejudicar africanos, as seleções mais humildes e ainda contar com a conivência de seus colegas jornalistas brasileiros. É, ele é jornalista de formação.



Carlos Eugênio Simon vem fazendo bobagens há muito tempo. Demonstrou descontrole, destempero dias desses em um jogo do Palmeiras, mas sua face transtornada, que não condiz com quem dirige uma partida de futebol, ilustra uma chamada de tevê



Seu chilique funciona como atrativo para o futebol brasileiro. O desavergonhado futebol brasileiro.



Matéria do site



A trigésima sexta e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quinta-feira, dia 20 de novembro, e terminou no domingo (23). Dez jogos movimentaram a disputa pelo título e pela fuga do rebaixamento. Nesse contexto em que os nervos ficam à flor da pele e com todos os ingredientes que não podem faltar numa reta final de competição, sobraram confusões em campo e nas arquibancadas pelo Brasil afora. Os desfechos destes casos terminarão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



Contabilizando todas as partidas realizadas, os árbitros aplicaram 46 cartões amarelos e cinco cartões vermelhos. O árbitro que mais puniu em campo foi Arílson Bispo da Anunciação, que aplicou nove amarelos e um vermelho no duelo em que o Palmeiras venceu o Ipatinga por 2 a 0, no domingo. Já na partida entre Botafogo e Atlético/PR, que empataram por 2 a 2 no último sábado, dia 22, apenas um cartão amarelo para cada lado foi aplicado durante os 90 minutos.



A Primeira expulsão aconteceu logo no primeiro jogo da rodada, no duelo isolado no qual o Figueirense venceu o Náutico por 4 a 3, em Florianópolis/SC. Aos 32 minutos, o meia Rodrigo Fabri, que saíra do banco de reservas, aplicou uma "voadora" no volante Hamilton e foi expulso de campo. Mas a vitória não tirou o time catarinense na zona de rebaixamento, onde ocupa o décimo sétimo lugar, com 38 pontos, atrás justamente do adversário pernambucano, que tem 40 pontos ganhos.



Já no domingo, dia 23, no Mineirão, em Belo Horizonte/MG, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram em jogo emocionante, que no final terminou em vitória mineira por 3 a 2. Com os três pontos ganhos, a Raposa assumiu o terceiro lugar e se firma no G-4. Enquanto isso, o Rubro-negro saiu da zona de classificação após a derrota em Minas e a vitória do Palmeiras sobre o Ipatinga.



E trabalho não faltou ao árbitro Carlos Eugenio Simon, que acabou expulsando dois rubro-negros de campo. Críticas cariocas também não faltaram à sua atuação no gramado. No final do jogo, quando Cruzeiro já vencia pelo placar final, um lance polêmico culminou na expulsão dos rubro-negros Diego Tardelli e Fábio Luciano, punidos com o cartão vermelho direto. Aos 42 minutos, o atacante do Flamengo teria sofrido uma falta dentro da área e Simon mandou o lance seguir. Em seguida, Tardelli reclamou do lance e foi expulso, assim como Fábio Luciano, mas após o apito final.



No mesmo horário, no Barradão, em Salvador/BA, o Vitória não tomou conhecimento do vice-líder do Brasileiro e goleou o Grêmio por 4 a 2, praticamente pondo fim ao sonho do time gaúcho chegar ao título, já que faltando seis pontos a serem disputados, o São Paulo abriu cinco de vantagem. O Vitória se firmou na zona de classificação para a Sul-Americana. O Tricolor ainda ficou com um menos no segundo tempo depois que, aos 12 minutos, Amaral, que já tinha recebido um cartão amarelo, fez falta dura em Leandro Domingues e foi para o chuveiro mais cedo.



E nos jogos que tiveram início à noite, o Palmeiras fez o dever de casa e venceu o lanterna Ipatinga, por 2 a 0, alcançando o quarto lugar na tabela após a derrota do Flamengo. O clube mineiro teve sua situação dificultada no segundo tempo após, aos 12 minutos, Leandro Salino chutar o atacante Kléber, que já estava caído.



Incidentes fora de campo também não faltaram. Em São Januário, que contou com casa lotada com mais de 23 mil torcedores, no segundo tempo, minutos depois do gol de Hugo, que deu a vitória ao Tricolor paulista, um torcedor vascaíno foi detido por jogar uma garrafa no gramado e foi encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal). Antes de a bola rolar, um torcedor são-paulino foi pego por policiais pichando o banheiro do estádio e acabou obrigado a limpar com um pano e detergente a sujeira que tinha acabado de fazer.



No Mineirão, aos oito minutos do segundo tempo uma bomba estourou na torcida do Cruzeiro, mas não deixou feridos. Na ocasião, um tumulto teria ocorrido após torcedores celestes terem jogado objetos na torcida do Flamengo, que se encontrava na parte inferior do estádio. O mesmo aconteceu no Barradão. Uma bomba estourou na torcida do Grêmio, ferindo um torcedor gremista.



Com informações do site justicadesportiva.com.br