Pega de Boi no Mato celebra vaqueiros de Acari

Espichando-se pelo fim de semana, a Pega de Boi começou no sábado, resgatando um evento pitoresco: a Corrida de Jegues. Ao cair da tarde, na roda do Sol para se pôr, foi celebrada a Missa do Vaqueiro. No domingo, já com o Sol alto, começou a Pega de Boi e, no dia seguinte, a festa encerrou com o Encontro de Vaqueiros da Ribeira do Acari.Reunindo perto de uma centena de vaqueiros de Acari e redondezas, o evento resgata o antigo costume da apartação do gado, prática que deu origem a outra festa popular, a vaquejada. As duplas de cavaleiros se inscrevem em duas categorias de acordo com a montaria, burro ou cavalo. "Os bois são numerados e sorteados paras as duplas. Os animais pesam em média 12, 13 arrobas", explica o fazendeiro Marcus Nepomuceno, organizador do evento. Como cada arroba equivale a aproximadamente 15 kg, isso significa que os bois pesam em média 200 kg.Reunidos num curral, os animais são soltos um a um, enquanto a dupla de vaqueiros espera que o bicho atravesse um pátio com 100m de extensão. "Após a passagem dom boi pela linha demarcatória, o sino autoriza a saída da dupla", diz Nepomuceno. Enquanto na vaquejada o boi percorre um pátio limpo e deve ser derrubado num espaço delimitado por duas faixas de cal, na pega de boi, após passar linha dos 100m, o animal se embrenha na caatinga e o vaqueiro deve enfrentar, além do bicho, a aspereza do terreno e da mata cerrada.As duplas disparam a galope por entre juremas, juazeiros, xique-xiques, esbarrando em lajeiros. As peças de couro são fundamentais para proteger o corpo dos galhos secos e espinhos, que passam tirando fino e marcando a pele dos competidores. Agachado sobre o cavalo, o vaqueiro encosta a face no pescoço da montaria enquanto o braço colocado à frente dos olhos evita machucados mais profundos.Em desabalada carreira, boi e vaqueiros avançam em fila. Um dos integrantes da dupla é o 'esteira', responsável por segurar o boi pelo rabo e puxá-lo num movimento lateral. Este é o momento em que o outro vaqueiro deve saltar da montaria e agarrar o boi pela cabeça, derrubando-o no chão para colocar a máscara.Após realizada a tarefa, o esteira retorna para o curral e o sino é tocado, parando a contagem do tempo, que é validado quando um vaqueiro da comissão organizadora vai até o local da queda do boi e confirma a colocação da máscara. Ganha a dupla que conseguir realizar a tarefa no menor intervalo de tempo.A festa está na terceira edição e nasceu do apego de Marcus Nepomuceno às tradições locais. "Em 2005, foi realizado no Ingá (fazenda da região), por Maurício Galvão, o primeiro encontro de vaqueiros da ribeira do Acari. Na época, estavam fazendo uma matéria para a Rede Globo sobre o ciclo do gado no Seridó e pediram para reunir o pessoal que trabalha nas fazendas daqui. Mas, no encontro, tinha gente de jeans, de boné, não tinha autenticidade. Aí sugeri fazer outro encontro, no ano seguinte, aqui na Pitombeira", lembra.O encontro seria uma oportunidade de confraternização entre os trabalhadores do campo. "Todo mundo se junta para almoçar e percebi que havia a necessidade desse encontro. Porque são pessoas que às vezes passam um, dois anos sem se ver. Além disso, você percebe que desperta no pessoal novo o interesse nas histórias dos mais antigos. Foi quando tive a idéia de promover a pega de boi, porque era uma maneira desse pessoal interagir", afirma.Aos poucos, a festa começou a chamar a atenção não apenas dos vaqueiros, mas também da população da região. "No primeiro ano, foram 12 duplas na disputa. Ano passado foram 25. E neste ano, tivemos quase 40 duplas inscritas", contabiliza.Para incrementar a festa, animação dos poetas populares Bob Motta e Luizinho Aboiador. Os troféus são entalhados em imburana pelo artesão Ivan, da comunidade Riacho do Maxixe, em Serra do Doutor.Este ano, os vencedores da Pega de Boi na categoria Burro foram: Paulo Zé Biu e Haroldo (1º lugar, com o tempo 2'20"); Erinaldo e Jiãozinho (2º lugar, com 3'23"); Ivo Moela e Lucemar (3º lugar, com 4'21"). Na categoria cavalo, o 1º lugar ficou com Zeca de Totô, com o tempo de 1'26"; Canindé e Eugênio em 2º lugar, com 2'05"; Joaci e Renafá, em 3º lugar, com 2'18"."Nossa intenção é valorizar esses homens anônimos, esses heróis que são os vaqueiros. E o engraçado é que muita gente já me disse que a Pega de Boi dá oportunidade a todos que quiserem participar, porque hoje a vaquejada se tornou um esporte elitista. Só aqueles que têm condições de comprar cavalos de raça e têm dinheiro para viajar é que disputam hoje em dia", afirma."Aqui, competem os que estão na lida diária do campo."