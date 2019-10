Marcos Tamandaré pode ser a novidade no ABC Segundo Heriberto da Cunha, lateral é "uma das opções do clube" para a temporada.

"Vocês estão mais rápidos que a gente". Essa foi a forma como o técnico do ABC, Heriberto da Cunha, reagiu quando questionado sobre a contratação do lateral Marcos Tamandaré pelo alvinegro durante entrevista na Rádio Globo.



A notícia da contratação do jogador pelo ABC já é noticiada na imprensa pernambucana, mas o técnico alvinegro limitou-se a dizer que "(Marcos Tamandaré) é um dos nomes passados ao presidente (do ABC, Judas Tadeu)".



A única informação repassada à imprensa é que na segunda-feira (2) um novo lateral-direito vai deve chegar ao ABC.